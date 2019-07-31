ЦСКА выступит на двух турнирах перед сезоном Чемпионы Евролиги опубликовали план предсезонной подготовки.

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ЦСКА сообщил на официальном сайте о том, как команда будет готовиться к предстоящему сезону.

Игроки выйдут из отпуска 25 августа. На следующий день у команды запланировано медицинское обследование и тестирование физической подготовки.

С 27 августа по 6 сентября ЦСКА проведет сбор в Москве, по окончании которого состоится матч с «Востоком-65» (7 сентября).

После этого ЦСКА примет участие в турнире Gloria Cup в Анталье, где сыграет с «Тофашем» (12 сентября), «Банвитом» (13 сентября), а также в еще одном матче (15 сентября). Возможным соперником в нем могут стать «Жальгирис», «Анадолу Эфес» или «Галатасарай». Также в Турции у ЦСКА запланированы еще две игры (18 и 19 сентября), первая из них – с «Бююкчекмедже».

Наконец, 24-25 сентября в Москве состоится традиционный Кубок Гомельского. В первый день пройдут полуфиналы: ЦСКА – «Промитеас Патрас» (Греция) и УНИКС – «Олимпиакос», а во второй день – матч за третье место и финал.

Официальный сезон команда начнет 3 октября матчем в гостях с «Валенсией» в первом туре регулярного чемпионата «Евролиги».