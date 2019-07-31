Павел Астахов: К началу сезона Мозгов должен быть в нормальной форме и готов к играм

– В принципе, учитывая динамику его восстановления, к началу сезона, к октябрю, разумеется, он должен быть в нормальной форме и готов к играм. Может быть, не на 100%, конечно, это не просто. Тем не менее, он уже должен быть в составе, в тренировочном процессе, а дальше уже решение тренера, на какое время выпускать и какой нагрузке подвергать.
– Отталкиваясь от состояния здоровья, насколько он готов к нагрузкам Евролиги и Единой лиги ВТБ? И вообще большой ли риск в подписании игрока, который не до конца восстановился?
– Ну, это всегда определенный риск. Я вам даже больше скажу: есть риск, когда подписываешь абсолютно здорового игрока, потом он получает травму и весь сезон играешь без «вроде бы здорового игрока». Это профессиональный спорт. Здесь никто не застрахован от травм. Это часть профессии, – рассказал Астахов в интервью News.ru.
Ранее стало известно, что «Химки» подписали контракт с Мозговым. Соглашение 33-летнего центрового с серебряным призером Единой лиги ВТБ рассчитано на один сезон.
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