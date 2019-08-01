ЦСКА подписал американского защитника. Ранее он выступал в НБА - Советский спорт
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01 августа 2019 11:02БаскетболГичунцев Артур

ЦСКА подписал американского защитника. Ранее он выступал в НБА

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Состав московского ЦСКА усилил американский баскетболист Рон Бэйкер.

Отмечается, что 26-летний защитник подписал однолетний контракт. О других деталях сделки не уточняется.

«Представитель племени Потавотами из штата Оклахома, выпускник университета «Вичита Стэйт» провел все три года профессиональной карьеры в НБА.

Лишь в середине предыдущего сезона Бэйкер отметился в четырех матчах в составе «Вашингтона», а до этого в его активе были 92 игры за «Нью-Йорк» и выступления за команду G-лиги «Винчестер Никс».

Средние показатели Рона в лучшей лиге мира – 3,1 очка, 1,4 подбора и 1,8 передачи за 14,5 минут», – говорится на официальном сайте российского клуба.

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