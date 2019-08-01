Димитрис Итудис: Бэйкер – жесткий, неуступчивый игрок, хороший защитник - Советский спорт
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01 августа 2019 11:27БаскетболЛипкин Антон

Димитрис Итудис: Бэйкер – жесткий, неуступчивый игрок, хороший защитник

ЦСКА подписал американца, выступавшего за «Нью-Йорк» и «Вашингтон».

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал подписание контракта с защитником Роном Бэйкером.

«Рон – жесткий, неуступчивый игрок, хороший защитник, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Ему пришлось играть на высоком соревновательном уровне в каждом турнире, в котором он принимал участие – в университетском баскетболе, НБА, G-лиге».

Отметим, что 26-летний американец выступал в НБА за «Нью-Йорк» (2016-2018) и «Вашингтон» (2018-2019). Всего на его счету 96 матчей в лиге, в среднем за игру он набирал 3,1 очка, делал 1,4 подбора и 1,8 передачи. Контракт Бэйкера с ЦСКА рассчитан на один год.

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