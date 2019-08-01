Рон Бэйкер: Вижу, что подхожу под характеристики, олицетворяющие игрока ЦСКА

Новичок ЦСКА Рон Бэйкер прокомментировал подписание контракта с чемпионами Евролиги.
«Восхищен той возможности, которую предоставил мне ЦСКА, – приводит слова 26-летнего американского защитника официальный сайт клуба. – Большое спасибо за нее!
После разговора с главным тренером Димитрисом Итудисом и капитаном Кайлом Хайнсом вижу, что подхожу под характеристики, олицетворяющие игрока ЦСКА».
Напомним, Бэйкер выступал в НБА за «Нью-Йорк» (2016-2018) и «Вашингтон» (2018-2019). За три сезона он провел 96 матчей, его средние показатели составили: 3,1 очка, 1,4 подбора и 1,8 передачи.
В 2015 году в составе сборной США Бэйкер стал бронзовым призером Панамериканских игр.
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