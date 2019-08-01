Димитрис Итудис: ЦСКА планирует подписать еще одного игрока В межсезонье новичками чемпионов Евролиги стали пять человек.

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис заявил, что клуб не завершил трансферную кампанию. У чемпионов Евролиги ожидается еще один новичок.

«Наша команда еще не собрана, мы планируем подписать еще одного игрока и тем самым завершить летнюю трансферную кампанию», – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба.

Напомним, в четверг ЦСКА объявил о подписании защитника Рона Бэйкера. Ранее новичками команды стали центровые Йоханнес Фойгтманн и Коста Куфос, защитник Янис Стрелниекс, а также форвард Дарран Хиллиард.

При этом клуб покинули центровой Отелло Хантер, защитники Нандо де Коло, Серхио Родригес и Кори Хиггинс, а также форвард Алек Питерс.