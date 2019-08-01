Мозгов не поможет сборной России на Кубке мира

- Тимофей с его агентом позвонили мне сразу, как только вышли от врачей. К сожалению, все так, как мы и предполагали. Медицинский вердикт таков: прогресс есть, но к командным тренировкам игрок пока приступить не может, ему нужно еще минимум две-три недели. Это означает, что мы продолжим подготовку без Мозгова. Желаем ему скорейшего выздоровления, - передает слова главного тренера сборной России Сергея Базаревича официальный сайт РФБ.
Ранее генеральный директор «Химок» Павел Астахов рассказал, что, учитывая динамику восстановления Мозгова, к началу сезона он должен быть в нормальной форме и готов к играм.
Напомним, что «Химки» подписали контракт с центровым 31 июля. Соглашение 33-летнего игрока с серебряным призером Единой лиги ВТБ рассчитано на один год.
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