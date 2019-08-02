Сборная России обыграла Иорданию в рамках подготовки к чемпионату мира

Мужская сборная России нанесла поражение сборной Иордании на товарищеском турнире в Москве. Встреча завершилась с разницей «+ 40» – 111:71 (25:17, 22:16, 35:11, 29:27).
Самым результативным игроком встречи стал Виталий Фридзон, набравший 23 очка.
4 августа Россия сыграет с Ираном, а 31 августа сыграет свой первый матч на чемпионате мира в Китае.
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