Андрей Воронцевич: Во второй половине Россия побежала и убежала совсем Россия разгромила Иорданию в первом матче турнира в Москве.

Форвард сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич подвел итоги матча с Иорданией (111:71) на международном турнире в УСК ЦСКА в Москве.

«Понятно, мы тренировались и готовились, но тренировки и игровой ритм – это разные вещи, – приводит «Р-Спорт» слова 32-летнего игрока. – Во второй половине почувствовали свои силы, побежали и убежали совсем».

Напомним, матч с Иорданией стал первым для сборной России в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. На счету в этой игре Воронцевича 11 очков. Теперь 4 августа также в УСК ЦСКА Россия сыграет с Ираном.