Евгений Бабурин: Со Шведом у сборной России будет более атакующая тактика - Советский спорт
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03 августа 2019 13:39БаскетболЛипкин Антон

Евгений Бабурин: Со Шведом у сборной России будет более атакующая тактика

Сборная России разгромила Иорданию в матче международного турнира в Москве.

Защитник сборной России по баскетболу Евгений Бабурин высказался об игре команды в матче с Иорданией (111:71) на турнире в Москве, который команда провела без разыгрывающего Алексея Шведа.

«У сборной России почти все залетало, и Иордания не смогла показать своего лучшего баскетбола, – приводит News.ru слова 32-летнего Бабурина. – Нельзя по одному матчу делать выводы, хорошо мы играем без Шведа или нет.

Понятно, что когда он есть в команде, то мы несколько иначе расставляемся. Когда он присоединится к команде, то у нас будет более атакующая тактика».

Напомним, 30-летний Швед пока не присоединился к национальной команде, которая начала подготовку к чемпионату мира в Китае. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе Россия попала в группу B с Аргентиной, Южной Кореей и Нигерией.

В воскресенье Россия сыграет с Ираном. Начало игры в УСК ЦСКА – 14:00 (мск).

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