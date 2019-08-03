Андрей Кириленко: Сейчас Мозгов просто не готов помогать сборной Функционер рассказал о будущем чемпиона НБА.

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал о кадровых проблемах сборной России перед стартом Кубка мира.

– Для нас отсутствие Тимофея Мозгова и Димы Хвостова, который восстанавливается после повреждения крестообразных связок колена, – это большие потери. Хвостов ведь является основным разыгрывающим национальной команды. Пока нет в команде Лёши Шведа, Димы Кулагина. Всё это потери, но я отмечу, что сейчас сборная России имеет хорошую глубину состава. У нас достаточно опытных ребят, которые имеют много международного опыта. Но надо соблюдать баланс в составе. Мозгов пропустил достаточное количество времени, сейчас он просто не готов помогать команде, здоровье должно быть важнее – надо восстановиться. Понятно, что мы всегда рады видеть его в национальной команде, но уже не в этом сезоне, – приводит слова Кириленко News.ru.

Чемпионат мира пройдет в Китае и начнется 31 августа.