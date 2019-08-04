Допинг-тест бывшего игрока «Енисея» показал беременность - Советский спорт
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04 августа 2019 13:59Баскетбол

Допинг-тест бывшего игрока «Енисея» показал беременность

Разыгрывающий Ди Джей Купер был дисквалифицирован на два года за подмену допинг-пробы.

Как сообщает телеканал «360», словенскому RTV удалось выяснить, что Купер предоставил на исследование мочу своей супруги.

По информации издание, медики обнаружили, что баскетболист находится на приличном сроке беременности: в его пробе был обнаружен гормон gHC, который вырабатывает плацента во время вынашивания ребенка.

Отмечается, что дисквалификация распространяется до 20 июня 2020 года.

Добавим, что американец по ходу карьеры выступал за «Енисей» и «Красный Октябрь». В 2015 году он стал рекордсменом Единой лиги ВТБ по передачам в одном матче – 23.

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