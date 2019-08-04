Россияне проиграли Ирану на товарищеском турнире в Москве - Советский спорт
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04 августа 2019 15:58БаскетболКоноплев Александр

Россияне проиграли Ирану на товарищеском турнире в Москве

Хаддади вспомнил молодость.

Мужская сборная России уступила сборной Ирана в матче товарищеского турнира в Москве – 84:91 (24:18, 17:25, 29:25, 14:23).

Лучшим на площадке был Хамед Хаддади, набравший 26 очков. У россиян самым результативным стал Андрей Воронцевич (14).

Ранее россияне обыграли Иорданию – 111:71.

Напомним, что Россия, Иордания и Иран выступят на Кубке мира-2019. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.

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