Россияне проиграли Ирану на товарищеском турнире в Москве

Мужская сборная России уступила сборной Ирана в матче товарищеского турнира в Москве – 84:91 (24:18, 17:25, 29:25, 14:23).
Лучшим на площадке был Хамед Хаддади, набравший 26 очков. У россиян самым результативным стал Андрей Воронцевич (14).
Ранее россияне обыграли Иорданию – 111:71.
Напомним, что Россия, Иордания и Иран выступят на Кубке мира-2019. Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.
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