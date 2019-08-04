Кравиш сменил «Автодор» на «Манресу»

Центровой «Автодора» Дэвид Кравиш перешел в испанскую «Манресу», сообщает официальный сайт саратовцев. Клуб получил за 26-летнего американца денежную компенсацию.
Отмечается, что Кравиш сам воспользовался опцией досрочного расторжения контракта.
Форвард перешел в «Автодор» в 2018 году. В минувшем сезоне он в среднем набирал 12,3 очка и делал 7,9 подбора в Единой лиге ВТБ.
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