Кравиш сменил «Автодор» на «Манресу» - Советский спорт
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04 августа 2019 17:13БаскетболКоноплев Александр

Кравиш сменил «Автодор» на «Манресу»

Американец провел в Саратове всего год.

Центровой «Автодора» Дэвид Кравиш перешел в испанскую «Манресу», сообщает официальный сайт саратовцев. Клуб получил за 26-летнего американца денежную компенсацию.

Отмечается, что Кравиш сам воспользовался опцией досрочного расторжения контракта.

Форвард перешел в «Автодор» в 2018 году. В минувшем сезоне он в среднем набирал 12,3 очка и делал 7,9 подбора в Единой лиге ВТБ.

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