Андрей Кириленко: Готовыми надо быть через три недели, а не сейчас Сборная России проиграла Ирану на турнире в Москве и заняла второе место.

Президент РФБ Андрей Кириленко подвел итоги выступлению сборной России на международном турнире в Москве.

В рамках первого этапа подготовки к чемпионату мира Россия разгромила Иорданию (111:71), потерпела поражение от Ирана (84:91) и заняла второе место.

«Жаль, что мы не смогли порадовать своих зрителей победой, – приводит слова Кириленко официальный сайт РФБ. – Но, в принципе, каждый год первые игры в ходе подготовки к большим турнирам приносят такие результаты.

Хорошо, что удалось многое попробовать. Не стал бы углубляться в анализ результата – все-таки готовыми надо быть через три недели, а не сейчас».

Теперь с 8 по 10 августа сборная России сыграет на турнире в Вероне с участием Италии, Венесуэлы и Сенегала.

Напомним, чемпионат мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе Россия попала в группу B с Аргентиной, Южной Кореей и Нигерией.