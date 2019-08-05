Андрей Зубков: Победа или поражение – это сейчас не так важно

Форвард сборной России по баскетболу Андрей Зубков подвел итоги выступления команды на международном турнире в Москве.
В пятницу Россия победила Иорданию (111:71), а в воскресенье потерпела поражение от Ирана (84:91) и заняла второе место.
«Это ведь всего лишь товарищеские встречи, – приводит News.ru слова 28-летнего Зубкова. – Нам надо набирать форму, прибавлять в тактике, отрабатывать игру в обороне.
Победа или поражение – это сейчас не так важно, главное, чтобы в дальнейшем вся проделанная работа приносила какие-то успехи».
Напомним, в конце июля сборная России начала подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.
Теперь с 8 по 10 августа российская команда сыграет на турнире в Вероне с участием Италии, Венесуэлы и Сенегала.
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