Андрей Зубков: Победа или поражение – это сейчас не так важно Россия победила Иорданию, но проиграла Ирану на турнире в Москве.

Форвард сборной России по баскетболу Андрей Зубков подвел итоги выступления команды на международном турнире в Москве.

В пятницу Россия победила Иорданию (111:71), а в воскресенье потерпела поражение от Ирана (84:91) и заняла второе место.

«Это ведь всего лишь товарищеские встречи, – приводит News.ru слова 28-летнего Зубкова. – Нам надо набирать форму, прибавлять в тактике, отрабатывать игру в обороне.

Победа или поражение – это сейчас не так важно, главное, чтобы в дальнейшем вся проделанная работа приносила какие-то успехи».

Напомним, в конце июля сборная России начала подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.

Теперь с 8 по 10 августа российская команда сыграет на турнире в Вероне с участием Италии, Венесуэлы и Сенегала.