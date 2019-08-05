Семен Антонов: После разгрома Иордании думали, что и с Ираном все будет легко - Советский спорт
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05 августа 2019 15:51БаскетболГичунцев Артур

Семен Антонов: После разгрома Иордании думали, что и с Ираном все будет легко

Встреча прошла в Москве.

Форвард сборной России Семен Антонов высказался после матча с командой Ирана (84:91) в рамках товарищеского турнира, который состоялся в минувшие выходные.

«После разгрома Иордании все думали, что и с Ираном все будет легко. Но у нас ничего не получилось ни в защите, ни в нападении, хоть соперник позволял сделать много открытых бросков, но их точность была не очень высокой. Сейчас соперник играл на более высоком пульсе. У нас еще есть три недели, чтобы хорошо подготовиться к Кубку мира. Надо просто сделать правильные выводы из неудачи. Мы даже после уверенной победы над Иорданией просматривали видео с нашими ошибками, чтобы понимать, в чем еще можно прибавить. После неудачи с Ираном у нас будет побольше пищи для размышлений. Смотрю вперёд с оптимизмом», – цитирует игрока News.ru.

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