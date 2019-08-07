Александр Церковный: Планировали Томаса в качестве одного из ключевых игроков «Зенита» - Советский спорт
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07 августа 2019 11:54БаскетболЛипкин Антон

Александр Церковный: Планировали Томаса в качестве одного из ключевых игроков «Зенита»

Американский форвард продолжит карьеру в Санкт-Петербурге.

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал подписание контракта с форвардом Уиллом Томасом.

«Тренерский штаб планировал Томаса в качестве одного из ключевых игроков еще в начале работы по построению команды на новый сезон, – приводит слова Церковного официальный сайт клуба. – Хотя формат выступления «Зенита» сменился на Евролигу, значимость Уилла в наших планах существенно не изменилась».

Напомним, «Зенит» стал третьей российской командой, которая в следующем сезоне сыграет в Евролиге.

Предыдущие три сезона 33-летний американец провел в «Валенсии», с которой в этом году выиграл Еврокубок.

Ранее он выступал за «Льеж» (Бельгия), «Остенде» (Дания), «Армию» (Грузия), «Каршияку» (Турция), «Авеллино» (Италия) и «Уникаху» (Испания).

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