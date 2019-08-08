Сергей Базаревич: Швед присоединится к сборной после турнира в Италии

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич сообщил, когда разыгрывающий «Химок» Алексей Швед начнет подготовку к чемпионату мира в Китае.
«Алексей присоединится к сборной после турнира в Италии, – приводят «Известия» слова Базаревича. – Его мастерство позволит нам иметь больше вариативности в атаке. Он может сам решить эпизод и здорово выступить в качестве ассистента».
Напомним, на прошлой неделе сборная России заняла второе место на турнире в Москве, победив Иорданию (111:71), но потерпев поражение от Ирана (84:91). Теперь с 8 по 10 августа команда примет участие в турнире в Вероне, где также сыграют Италия, Венесуэла и Сенегал.
Чемпионат мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе Россия попала в группу B с Аргентиной, Южной Кореей и Нигерией.
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