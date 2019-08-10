Россиянки вышли в финал юниорского Евробаскета

В полуфинале женского чемпионата Европы U20 сборная России обыграла Бельгию – 51:50 (17:12, 17:10, 8:16, 9:12).
Лучшей в составе россиянок была Анна Зайцева, набравшая 12 очков.
В финале россиянки сыграют с победителем матча Италия – Франция. Встреча пройдет 11 августа.
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