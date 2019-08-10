Сборная России выиграла товарищеский турнир в Италии - Советский спорт
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10 августа 2019 21:14БаскетболКоноплев Александр

Сборная России выиграла товарищеский турнир в Италии

Три победы в трех матчах.

Мужская сборная России обыграла Сенегал в матче товарищеского турнира в итальянской Вероне – 73:56 (21:14, 16:12, 24:9, 12:21).

Ранее россияне победили Венесуэлу (69:54) и Италию (72:70), став победителем соревнований.

Эти матчи проходили в рамках подготовки к стартующему в Китае чемпионату мира по баскетболу (31 августа – 15 сентября).

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