Российские юниорки уступили в финале Евробаскета

Женская сборная Италии обыграла сборную России в финале чемпионата Европы U20.
Счет встречи – 70:67 (12:12, 22:20, 18:19, 18:16).
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