Российские юниорки уступили в финале Евробаскета - Советский спорт
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11 августа 2019 22:56БаскетболКоноплев Александр

Российские юниорки уступили в финале Евробаскета

Не хватило трех очков до овертайма.

Женская сборная Италии обыграла сборную России в финале чемпионата Европы U20.

Счет встречи – 70:67 (12:12, 22:20, 18:19, 18:16).

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