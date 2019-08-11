Россиянка вошла в символическую пятерку юношеского Евробаскета - Советский спорт
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11 августа 2019 23:39Баскетбол

Россиянка вошла в символическую пятерку юношеского Евробаскета

Кожухар вошла в топ-5.

FIBA назвала символическую пятерку по итогам женского чемпионата Европы U20.

В нее вошли: MVP турнира – итальянка Сара Мадера, ее соотечественница Констанца Верона, бельгийка Билли Масси, француженка Тима Пуэ и россиянка Валентина Кожухарь.

Напомним, что сборная России уступила в финале сборной Италии – 67:70.

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