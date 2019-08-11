Россиянка вошла в символическую пятерку юношеского Евробаскета

FIBA назвала символическую пятерку по итогам женского чемпионата Европы U20.
В нее вошли: MVP турнира – итальянка Сара Мадера, ее соотечественница Констанца Верона, бельгийка Билли Масси, француженка Тима Пуэ и россиянка Валентина Кожухарь.
Напомним, что сборная России уступила в финале сборной Италии – 67:70.
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