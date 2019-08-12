Димитрис Итудис: Теперь ЦСКА не имеет почти ничего общего с чемпионским составом прошлого сезона

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис после объявления о переходе защитника Майка Джеймса подвел итоги трансферной кампании клуба в межсезонье.
«Главное, что нам необходимо осознать – что команда не имеет практически ничего общего с чемпионским составом прошлого сезона, – приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. – Нужно как можно быстрее забыть о нашем успехе, особенно это касается тех, кто был частью предыдущей команды.
Наша подготовка будет очень трудной, поскольку шесть-семь игроков из разных стран будут представлять ЦСКА на чемпионате мира».
Напомним, нынешним летом чемпионы Евролиги подписали контракты с шестью игроками. Ранее новичками команды стали центровые Йоханнес Фойгтманн и Коста Куфос, защитники Янис Стрелниекс и Рон Бэйкер, а также форвард Дарран Хиллиард.
При этом клуб покинули центровой Отелло Хантер, защитники Нандо де Коло, Серхио Родригес и Кори Хиггинс, а также форвард Алек Питерс.
Добавим, что чемпионат мира в Китае пройдет с 31 августа по 15 сентября.
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