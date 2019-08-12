Виталий Фридзон: Приятно, что у нас есть новое поколение, которое приходит на смену Сборная России победила на турнире в Вероне.

Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон после турнира в Италии отметил прогресс молодых игроков.

«Все они показали желание, голод до матчей за сборную, здорово помогали нам, – приводит слова 33-летнего защитника официальный сайт РФБ. – Конечно, на чемпионате мира все будет тяжелее и гораздо серьезнее, чем в товарищеских встречах. Но приятно, что у нас есть новое поколение, которое приходит на смену».

Напомним, на турнире в Вероне сборная России поочередно победила Венесуэлу (69:54), Италию (72:70) и Сенегал (73:56) и заняла первое место. На этой неделе национальная команда продолжит в Новогорске подготовку к чемпионату мира в Китае, а 17-18 августа сыграет с Литвой и Финляндией на турнире в Эспоо.

Чемпионат мира пройдет с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе Россия попала в группу B с Аргентиной, Южной Кореей и Нигерией.