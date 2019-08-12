Виталий Фридзон: Приятно, что у нас есть новое поколение, которое приходит на смену - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 августа 2019 16:09БаскетболЛипкин Антон

Виталий Фридзон: Приятно, что у нас есть новое поколение, которое приходит на смену

Сборная России победила на турнире в Вероне.

Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон после турнира в Италии отметил прогресс молодых игроков.

«Все они показали желание, голод до матчей за сборную, здорово помогали нам, – приводит слова 33-летнего защитника официальный сайт РФБ. – Конечно, на чемпионате мира все будет тяжелее и гораздо серьезнее, чем в товарищеских встречах. Но приятно, что у нас есть новое поколение, которое приходит на смену».

Напомним, на турнире в Вероне сборная России поочередно победила Венесуэлу (69:54), Италию (72:70) и Сенегал (73:56) и заняла первое место. На этой неделе национальная команда продолжит в Новогорске подготовку к чемпионату мира в Китае, а 17-18 августа сыграет с Литвой и Финляндией на турнире в Эспоо.

Чемпионат мира пройдет с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе Россия попала в группу B с Аргентиной, Южной Кореей и Нигерией.

10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
11/08 21:30Футбол
«Ахмат» – «Спартак». ОнлайнСледи за матчем вместе с «Советским спортом».
08/08 12:30Хоккей
Россия идет за первым Кубком Глинки с 1995 года. Впереди финныЮниорская сборная России без поражений прошла групповой этап.
08/08 18:00Хоккей
Задачка для Крикунова. «Динамо» нужно найти баланс в составеА также заменить ушедшего Дмитрия Кагарлицкого.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
02/08 19:00Теннис
«Хотел бы познакомиться с Дзюбой и Смоловым». Хачанов – о футболе и не толькоНа турнире в Вашингтоне Карен Хачанов уступил уже во втором круге – проиграл Жо-Вилфриду Тсонга из Франции. Но все равно дал интервью «Советскому спорту», в котором рассказал, как начал заниматься теннисом, за какие команды болеет и кто ему интересен в российском футболе.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
11/08 13:00Теннис
Даниил – первый. Медведев обыграл Хачанова и стал лучшим теннисистом РоссииВ первом в истории российском полуфинале «Мастерса» Даниил Медведев победил Карена Хачанова и теперь обойдет его в рейтинге ATP.
11/08 23:30Футбол
Дубль Бакаева в Грозном. «Спартак» провел лучший матч в новом сезоне (видео)Огненный матч в Грозном подарил первый гол «Спартака» с игры в РПЛ, дебютные голы Бакаева и Шюррле, конфликт Мбенга с Джикией с удалением сенегальца и крики в микрофон.
12/08 08:00Футбол
Евгений Ловчев: Мы увидели новый, свежий, интересный «Спартак»Обозреватель «Советского спорта» – о матче «Ахмат» – «Спартак».
12/08 14:30Теннис
На шаг ближе к великим. Медведев уступил Надалю в финале «Мастерса», но провел лучший турнирДаниил Медведев не смог победить в финале «Мастерса» в Монреале.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
11/08 23:00Футбол
Новый дубль Бакаева. Видео всех голов 5-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 5-го тура чемпионата России.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
02/08 19:45Бокс
Против генсека Федерации бокса России выступили члены федерацииВ прессе опубликовано письмо представителей боксерского сообщества страны, в котором они выступают против генерального секретаря ФБР Умара Кремлева. Приводим полный текст письма.
07/08 23:00Хоккей
Фетисов может спать спокойно. Клуб защитников-бомбардиров имени «братьев Губовых»На днях о завершении карьеры объявил лучший защитник-голеадор КХЛ Кевин Даллмэн. Всего 9 точных выстрелов не хватило канадцу, чтобы повторить вечный рекорд Вячеслава Фетисова – 153 шайбы в чемпионатах страны. Первым 100 голов забил Николай Сологубов. В четверг исполняется 95 лет со дня его рождения.
12/08 14:06Футбол
Ядерный Айртон, здравый Гулиев и беспощадный Тиль. Почему игра «Спартака» понравиласьКорреспондент «Советского спорта» - о матче «Ахмат» - «Спартак», который завершился победой московского клуба.
07/08 09:00ММА
Нурмагомедов-старший: Порье силен, но там будет много нашей родниРовно через месяц в Абу-Даби чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой с обладателем временного титула в той же категории американцем Дастином Порье.
11/08 19:30Футбол
Василий Кикнадзе: Скоро объявим о подписании форвардаПосле матча «Локомотив» – «Урал» (4:0) генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе поделился своими впечатлениями от игры.
12/08 13:44Футбол
Гол-шедевр Крыховяка и разбитый нос Чалова. Хит-парад 5-го тура РПЛЛучшие моменты пятого тура чемпионата России: были кровь, красивые голы и нежданные травмы.
09/08 20:00ММА
Алексей Кунченко: За рекордом Хабиба не гонюсьРоссийский боец Алексей Кунченко рассказал о подготовке к поединку с бразильцем Гилбертом Бернсом.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
11/08 20:00Футбол
Юрий Семин: Рибери? Вы верите в сказки? Я – нетГлавный тренер «Локомотива» пообщался с журналистами после крупной домашней победы над «Уралом» (4:0).
11/08 20:45Футбол
Рэшфорд заставил Сульшера улыбаться. «Юнайтед» разгромил «Челси» (видео)Большую часть матча синие смотрелись лучше соперника, а уехали с «Олд Траффорд», имея в пассиве 0:4. Результат «красным дьяволам» принесли Рашфорд и Погба.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
08/08 15:30Теннис
Андрей Рублев: Когда проигрывал, впадал в депрессиюТретья ракетка России на прошлой неделе выступил на турнире в Вашингтоне, во время которого дал интервью корреспонденту «Советского спорта».
Новости
16:09 Баскетбол Виталий Фридзон: Приятно, что у нас есть новое поколение, которое приходит на смену
15:59 Футбол Фрэнк Лэмпард: Меня не должно волновать, что говорит Моуринью и кто-либо еще
15:49 Футбол Юрист, сопровождавший трансфер Неймара в «ПСЖ», посетил офис «Барселоны»
15:38 Футбол «Химки» объявили о переходе Почивалина из «Сочи»
15:24 Футбол Анчелотти провел переговоры с Икарди
15:10 Футбол Владимир Стогниенко: В курсе сбоев во время матча «МЮ» – «Челси», но в этом ничего не понимаю
15:05 Футбол Владимир Стогниенко: Освещение матча «МЮ» – «Челси» заняло четыре часа, мы даже подустали
14:58 Футбол Килиан Мбаппе: «ПСЖ» с Неймаром и без него – это не одно и то же
14:50 Олимпиада Спортивная программа ВЭФ-2019: турнир по дзюдо, забег в поддержку редких животных и регата
14:48 Футбол Борис Ротенберг: Есть мысль пригласить Мхитаряна в «Сочи»
14:38 Футбол Борис Ротенберг: «Сочи» в РПЛ вывел Точилин, поэтому доверие к нему 100-процентное
14:28 Футбол Джордан Ларссон: Рад дебютировать за «Спартак» и одержать победу
14:18 Футбол Малком: То, что пишут в Бразилии о моем приеме в Зените» – это ложь
14:10 Футбол Завершен «Большой фестиваль футбола»
13:59 Формула-1 «Ред Булл» перевел в главную команду Албона, а не Квята
13:33 Футбол Хердур Магнуссон: ЦСКА движется в правильном направлении
13:24 Футбол Антон Шунин: На некоторое время я без футбола, надеюсь, недолго
13:14 Футбол Главный тренер БАТЭ: Говорить о готовности Волкова к ЦСКА – дело чересчур абстрактное
12:50 Футбол «Интер» предложил 18 миллионов евро за Джеко
12:39 Футбол Андре Шюррле: Рад своему первому голу и результативной передаче в премьер-лиге
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика