Швед точно не сыграет на Кубке мира

Защитник «Химок» Алексей Швед не поможет сборной России на предстоящем Кубке мира, информирует официальный сайт РФБ.
Спортсмену диагностирован парциальный разрыв плантарной фасции. Он восстановится к концу чемпионата мира.
Сообщается, что Швед встретился с партнерами по сборной и пожелал им удачи на мировом первенстве.
Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.
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