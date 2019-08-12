Швед точно не сыграет на Кубке мира - Советский спорт
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12 августа 2019 20:18БаскетболКоноплев Александр

Швед точно не сыграет на Кубке мира

В Китае – без лидера.

Защитник «Химок» Алексей Швед не поможет сборной России на предстоящем Кубке мира, информирует официальный сайт РФБ.

Спортсмену диагностирован парциальный разрыв плантарной фасции. Он восстановится к концу чемпионата мира.

Сообщается, что Швед встретился с партнерами по сборной и пожелал им удачи на мировом первенстве.

Кубок мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября.

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