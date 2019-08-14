Янис Тимма: Не рассматривал других вариантов, так как хотел остаться в «Химках» Форвард «Химок» Янис Тимма рассказал, почему решил подписать с подмосковной командой двухлетнее соглашение.

- Доверие. Когда люди говорят одно, а делают другое - это плохо. Но в «Химках» я увидел замечательное отношение ко мне. Вся команда, весь административный состав всегда были открыты, относились ко мне с душой.

Все для нас сложилось сразу, не надо было искать каких-то подходов друг к другу, притираться к коллективу. Я не рассматривал других вариантов, так как хотел остаться в «Химках». И в итоге мы подписали полноценный контракт, - приводит слова форварда News.ru.