Россияне вышли в полуфинал Евробаскета U16 - Советский спорт
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14 августа 2019 19:54БаскетболКоноплев Александр

Россияне вышли в полуфинал Евробаскета U16

Турнир проходит в Италии.

Юниорская сборная России обыграла Турцию в четвертьфинале чемпионата Европы U16 – 73:70 (18:15, 16:19, 20:23, 19:13).

Лучшим на площадке был Александр Колосов, набравший 28 очков.

15 августа россияне сыграют с испанцами в полуфинале турнира.

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