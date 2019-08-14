Россияне вышли в полуфинал Евробаскета U16

Юниорская сборная России обыграла Турцию в четвертьфинале чемпионата Европы U16 – 73:70 (18:15, 16:19, 20:23, 19:13).
Лучшим на площадке был Александр Колосов, набравший 28 очков.
15 августа россияне сыграют с испанцами в полуфинале турнира.
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