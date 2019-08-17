Россияне уступили Литве в товарищеском матче Мужская сборная России проиграла сборной Литвы в матче товарищеского турнира – 72:88 (12:21, 23:22, 21:27, 16:18).

18 августа россияне сыграют с хозяевами соревнований – с финнами.

Напомним, что команда Сергея Базаревича готовится к предстоящем Кубку мира. Он пройдет в Китае. На групповом этапе Россия сыграет с Кореей (31 августа), Нигерией (2 сентября) и Аргентиной (4 сентября).