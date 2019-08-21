Боломбой, скорее всего, пропустит чемпионат мира - Советский спорт
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21 августа 2019 15:31БаскетболЛипкин Антон

Боломбой, скорее всего, пропустит чемпионат мира

Центровой ЦСКА получил травму.

Центровой ЦСКА Джоэль Боломбой может пропустить из-за травмы чемпионат мира в Китае, сообщает ТАСС.

«Процентов 90, что Боломбой не сможет сыграть на чемпионате мира. У него травма», – сказал главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

Напомним, 25-летний Боломбой перешел в ЦСКА по ходу прошлого сезона и получил российский паспорт, чтобы выступать за национальную команду.

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе Россия попала в группу B, где сыграет с Нигерией (31 августа), Южной Кореей (2 сентября) и Аргентиной (4 сентября).

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