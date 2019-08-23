Станислав Ильницкий: Огонь в глазах молодых парней должен помочь сборной на чемпионате мира Сборная России столкнулась с травмами ведущих игроков перед чемпионатом мира в Китае.

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Форвард «Локомотива-Кубани» Станислав Ильницкий высказался о шансах сборной России на чемпионате мира.

«С учетом последних новостей все только и говорят о маленьких шансах, – приводит News.ru слова 25-летнего игрока. – Но надо верить в команду. У нас хватает хороших игроков, которые могут показать свой уровень. Плюс огонь в глазах молодых парней тоже должен очень помочь команде. Так что я считаю, шансы есть».

Напомним, из-за травм на чемпионате мира не сыграют Алексей Швед, Тимофей Мозгов, Дмитрий Хвостов и Дмитрий Кулагин.

Чемпионат мира пройдет с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе Россия попала в группу B с Аргентиной, Южной Кореей и Нигерией.