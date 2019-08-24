Янис Тимма: Поскорее был собралась вся команда «Химки» готовится к сезону без своих лидеров.

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Форвард «Химок» Янис Тимма высказался о новичках команды.

«Пока я вижу только молодых ребят и Девина Букера, – приводит слова 27-летнего латвийца официальный сайт клуба. – Букер – отличный парень, общительный, старательный, все время борется. Энтони (Гилла) я знаю еще с прошлого сезона, он приезжал из Америки поддержать нас во время полуфинала Лиги ВТБ.

Как я уже сказал, поскорее бы собралась вся команда, все наши главные силы, после чего мы будем делать заготовки и вырабатывать взаимопонимание на площадке».

Напомним, Тимма перешел в «Химки» по ходу прошлого сезона из «Олимпиакоса», а нынешним летом подписал с клубом двухлетний контракт.

На прошлой неделе «Химки» начали подготовку к сезону и отправились на первый сбор в Словению.

Отметим, что Тимофей Мозгов, Джереми Эванс и Крис Крамер присоединятся к команде позднее, Сергей Карасев и Евгений Валиев находятся в расположении сборной России, Стефан Йович готовится к чемпионату мира в составе сборной Сербии, а Алексей Швед проходит в Химках курс восстановления после травмы.