Российские юниорки одержали три победы на групповом этапе чемпионата Европы Женская сборная России U16 обыграла Финляндию в матче группового этапа чемпионата Европы – 78:54 (20:17, 20:11, 14:9, 24:17).

Новости СМИ2 Лучшей на площадке стала россиянка нигерийского происхождения Анастасия Олаири Косу, набравшая 19 баллов. Россиянки заняли первое место в группе, одержав три победы в трех матчах. Ранее они оказались сильнее Италии (71:57) и Венгрии (69:66).