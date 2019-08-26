Сергей Карасев: Постараемся «пошуметь» на чемпионате мира

Форвард сборной России Сергей Карасев перед чемпионатом мира в Китае заявил о желании повторить достижение своего отца Василия, который попал в символическую сборную чемпионата мира 1995 года.
«Буду прикладывать все усилия ради этого, – сказал 25-летний игрок в интервью «Известиям». – В целом всей командой мы постараемся «пошуметь» на чемпионате мира, сделать что-то значимое».
Напомним, чемпионат мира в Китае пройдет с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе сборная России сыграет в группе B в Ухане с Нигерией (31 августа), Южной Кореей (2 сентября) и Аргентиной (4 сентября). Две лучшие команды из каждой группы выйдут во второй раунд.
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