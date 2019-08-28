Сборная России обыграла команду Испании перед стартом Кубка мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 августа 2019 17:53БаскетболГичунцев Артур

Сборная России обыграла команду Испании перед стартом Кубка мира

Турнир пройдет в Китае.

Баскетболисты сборной России нанесли поражение команде Испании в товарищеском матче. Встреча прошла в китайском Нинбо и завершилась со счетом 74:55 (21:21, 11:6, 27:13, 15:15).

Ранее подопечные Сергея Базаревича проиграли в контрольном поединке коллективу из Аргентины (64:85).

Напомним, Кубок мира стартует 31 августа и завершится 15 сентября. На групповом этапе сборной России предстоят матчи с командами Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

«Решение не было сложным». Как «Локомотив» презентовал новичка Жоау Мариу (фото, видео) Сегодня в Черкизове состоялась презентация новичка «Локомотива» Жоау Мариу. Железнодорожники арендовали центрального полузащитника «Интера» с правом выкупа за 18 миллионов евро. 27.08.2019 21:05 Футбол Григорьевская Юлия, Абушкин Руслан
Еще по теме:
Мартин Якубко: Уровень РПЛ чуть-чуть упал за последние два-три года Валерий Непомнящий: В игре «Зенита» нет уверенности «Спартак» – «Зенит». Матч прокомментируют Кривохарченко и Казанский
Гонка вооружений в РПЛ – возможность для европейских звезд перезапустить карьеру Никогда в истории российского футбола за одно трансферное окно в наши клубы не приезжало столько классных футболистов из Европы. 27.08.2019 12:30 Футбол Зибрак Артем
Жоау Мариу: После разговора с Эдером легко принял решение перейти в «Локомотив» Новобранец «Локомотива» Жоау Мариу и генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе раскрыли подробности перехода полузащитника в команду. 27.08.2019 22:40 Футбол Григорьевская Юлия
Российская супер-тройка. Как высоко поднимутся в этом году Медведев, Рублев и Хачанов? Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев за последний месяц на троих сыграли четыре финала, шесть раз побеждали соперников из топ-10 и в оптимальной форме подошли к US Open. Чего нам ждать от них дальше? 22.08.2019 19:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Андрей Рублев – о поединке с Циципасом: Мы провели выдающийся матч Надаль стартовал с победы на US Open Хачанов уступил Поспишилу в первом круге US Open
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Почему РПЛ активно использует принцип страуса? Актуальные вопросы господам из РПЛ Громкие трансферы - это, конечно, классная реклама премьер-лиги. Но наш автор возмущен тем, почему РПЛ активно использует принцип страуса, не реагируя на неординарные, а порой и вопиющие ситуации, происходящие в нашем футболе. 27.08.2019 18:54 Футбол Мощенко Захар
Увы, лучший вратарь все-таки – Биннингтон, а не Василевский. ТОП-10 голкиперов НХЛ «Советский спорт» объективно поправил рейтинг NHL Network. 28.08.2019 11:00 Хоккей Славин Виталий
Молодежка Брагина досрочно победила на Турнире четырех наций в Перми Несмотря на поражение в воскресенье в заключительном матче соревнований от Финляндии – 2:4, молодежная сборная России (игроки до 20 лет) во главе с Валерием Брагиным заняла первое место на Турнире четырех наций в Перми. 25.08.2019 18:37 Хоккей Славин Виталий
Данила – Мастер. Даниил Медведев покорил Цинциннати и стал пятой ракеткой планеты Это все-таки случилось! Сыграв третий финал за три недели, Даниил Медведев завоевал новый титул. Пятый для себя в карьере. Пятым из россиян – на «Мастерсе». 19.08.2019 10:53 Теннис Мысин Николай
Кубок мэра. Крикунов дебютирует и побеждает «Динамо» во второй раз подряд завоевало Кубок мэра. Для главного тренера Владимира Крикунова премьера на московском турнире оказалась успешной. 25.08.2019 22:16 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
18:38 Футбол Скончался обладатель Кубка СССР 1969 года
18:36 Футбол Кононов – о матче с «Брагой»: Понимаем значимость игры, готовимся очень серьезно
18:25 Футбол Мартин Якубко: Уровень РПЛ чуть-чуть упал за последние два-три года
18:16 Хоккей Ежов раскрыл детали своего перехода в «Витязь»
18:12 Футбол Источник: «Спартак» готов купить лучшего бомбардира чемпионата Турции
18:08 ММА Нурмагомедов – о поединке с Порье: Все будет как всегда – вылечу на охоту и поймаю добычу
17:53 Баскетбол Сборная России обыграла команду Испании перед стартом Кубка мира
17:44 Футбол Журналист «Матч ТВ» рассказал, как попал под систему полива газона (видео)
17:42 Футбол Валерий Непомнящий: В игре «Зенита» нет уверенности
17:21 Футбол Агент Дембеле исключил вариант с уходом из «Барселоны»
16:57 Футбол Урош Спаич: Уверен, Лига чемпионов будет в Краснодаре очень скоро
16:38 Футбол Бывший врач сборной Колумбии: У Хамеса бардак в голове
16:06 Легкая атлетика Юрий Борзаковский: После победы в Афинах меня встречали, как Юрия Гагарина
15:42 Футбол «Барселона» заплатит за возвращение Неймара 125 млн евро и отдаст «ПСЖ» двух игроков
15:21 Теннис Ольховский – о положении Шараповой: Доказать и сказать, что теннисист не готов, невозможно
15:05 Футбол Агент Фернандеша – о переходе в «Краснодар»: Есть интерес от разных клубов
14:44 Легкая атлетика Россиянин Дементьев получил дисквалификацию за применение допинга
14:34 Заместителем главного редактора «Советского спорта» назначен Николай Мысин
14:25 Футбол «Спартак» – «Зенит». Матч прокомментируют Кривохарченко и Казанский
14:00 Футбол СМИ: Месси потратит еще один месяц на восстановление
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика