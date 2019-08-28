Сборная России обыграла команду Испании перед стартом Кубка мира Турнир пройдет в Китае.

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Баскетболисты сборной России нанесли поражение команде Испании в товарищеском матче. Встреча прошла в китайском Нинбо и завершилась со счетом 74:55 (21:21, 11:6, 27:13, 15:15).

Ранее подопечные Сергея Базаревича проиграли в контрольном поединке коллективу из Аргентины (64:85).

Напомним, Кубок мира стартует 31 августа и завершится 15 сентября. На групповом этапе сборной России предстоят матчи с командами Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.