Назван состав сборной России на Кубок мира Тренерский штаб мужской сборной России по баскетболу огласил состав на предстоящий Кубок мира.

Загрузка... Турнир пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае. На чемпионате мира сыграют: защитники – Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Михаил Кулагин (ЦСКА), Григорий Мотовилов («Спартак-Приморье»), Андрей Сопин (МБА), Виталий Фридзон («Локомотив-Кубань»); форварды – Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов (все – ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит»), Сергей Карасев («Химки»); центровые – Евгений Валиев («Химки»), Владимир Ивлев («Локомотив-Кубань»). Из-за травм Кубок мира пропустят Тимофей Мозгов, Алексей Швед, Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин и Джоэл Боломбой. Соперники сборной России по групповому этапу: Аргентина, Нигерия и Южной Корея.