Сергей Базаревич: Ужасно, что в Единой лиге так мало российских команд В Единой лиге ВТБ выступает девять клубов из России.

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич высказался о том, что бы он изменил в отечественном баскетболе.

«В наши годы в высшем дивизионе играло много команд, а сейчас всего девять, – приводят «Известия» слова Базаревича. – Плюс, из-за того что клубы не располагали серьезными финансовыми возможностями, не было и такого количества легионеров.

На мой взгляд, ужасно, что в Единой лиге так мало российских команд. Их должно быть гораздо больше».

Напомним, 31 августа в Китае стартует чемпионат мира, который продлится до 15 сентября. На групповом этапе сборная России сыграет с Нигерией (31 августа), Южной Кореей (2 сентября) и Аргентиной (4 сентября).

Добавим, что в прошлом сезоне в Единой лиге ВТБ выступало девять российских клубов.