Димитрис Итудис: Первая и главная задача ЦСКА – стать командой ЦСКА подписал шесть новичков в межсезонье.

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис высказался об изменениях команды в межсезонье.

«У нас была прекрасная команда, которая выиграла две Евролиги, но для этого ей потребовалось время, – приводит ТАСС слова Итудиса. – И сейчас у нас совершенно новая команда. Наша первая и главная задача – стать командой, настоящей командой».

Напомним, в прошлом сезоне ЦСКА стал победителем Евролиги и Единой лиги ВТБ.

В межсезонье клуб подписал контракты с шестью игроками. Новичками команды стали центровые Йоханнес Фойгтманн и Коста Куфос, защитники Янис Стрелниекс, Рон Бэйкер и Майк Джеймс, а также форвард Дарран Хиллиард.

При этом клуб покинули центровой Отелло Хантер, защитники Нандо де Коло, Серхио Родригес и Кори Хиггинс, а также форвард Алек Питерс.