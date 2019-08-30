Андрей Лопатин: Я не хочу отдыхать от баскетбола Форвард ЦСКА Андрей Лопатин рассказал, как провел лето.

— Мне удалось поработать в Сызрани с индивидуальным тренером Василием Прокофьевым. Меня вызвали в сборную, был этому очень рад. Очень старался, но немножко не получилось из-за того, что получил травму и немного вылетел. Вернулся в ЦСКА и начал восстанавливаться. Сейчас я там, где должен быть.

— А что за травма и насколько серьезна?

— Не очень серьезная, подвернул голеностоп. Очень обидно.

— То есть это немного «смазало» вам лето?

— Да. А так, в принципе, все хорошо. Мне понравилось, как я провел лето.

— Удалось хотя бы немного отдохнуть от баскетбола?

— Я не хочу отдыхать от баскетбола. Даже в парке на площадках удаётся потренироваться, — приводит слова Лопатина News.ru.