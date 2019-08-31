Баскетболистки сборной России выиграли чемпионат Европы до 16 лет Женская сборная России обыграла команду Литвы в финале первенства Европы до 16 лет.

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Встреча прошла в Скопье (Македония) и завершилась со счетом 73:66 (20:24, 15:14, 19:15, 19:13) в пользу российской команды, в составе которой лучшей была Анастасия Косу, набравшая 27 очков.

Напомним, что на групповом этапе чемпионата Европы россиянки, обыграв последовательно команды Италии (71:57), Венгрии (69:66) и Финляндии (78:54), с первого места вышли в 1/8 финала турнира, где оказались сильнее сборной Дании (95:47). В четвертьфинале российская команда переиграла Латвию (65:63), а в полуфинале взяла верх над Испанией (64:60).

Добавим, что бронзовые медали европейского первенства достались баскетболисткам из Испании, которые в матче за третье место обыграли команду Франции со счетом 72:57.