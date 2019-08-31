Сергей Базаревич: Нам местами не хватало опыта, мы делали ошибки - Советский спорт
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31 августа 2019 14:59БаскетболЛипкин Антон

Сергей Базаревич: Нам местами не хватало опыта, мы делали ошибки

Россия победила Нигерию в своем первом матче на чемпионате мира.

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич прокомментировал победу над Нигерией (82:77) в первом матче чемпионата мира в Ухане.

«Нельзя было обойтись без нервов, у Нигерии очень хорошая команда, нам местами не хватало опыта, мы делали ошибки, – приводит ТАСС слова Базаревича. – Но я рад, что команда проявила характер».

Отметим, что большую часть матча сборная России вела в счете, однако в конце третьей четверти позволила нигерийцам догнать себя. А в начале четвертой четверти Нигерия вышла вперед. Ее максимальное преимущество составляло восемь очков. И все же сборная России сумела вырвать победу.

Самым результативным в составе российской команды стал Михаил Кулагин, набравший 16 очков. 14 очков принес команде Андрей Воронцевич.

В своем втором матче в группе B 2 сентября Россия сыграет с Южной Кореей.

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