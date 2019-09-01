Австралия обыграла Канаду на Кубке мира В матче группы H Кубка мира по баскетболу сборная Австралии обыграла Канаду – 108:92 (29:20, 23:20, 24:37, 32:15).

Новости СМИ2 Самым результативным игроком матча стал австралиец Мэттью Деллаведова, набравший 24 очка. Также в группе H выступают сборные Литвы и Сенегала.