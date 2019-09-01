Австралия обыграла Канаду на Кубке мира

Самым результативным игроком матча стал австралиец Мэттью Деллаведова, набравший 24 очка.
Также в группе H выступают сборные Литвы и Сенегала.
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