Турция и Доминикана одержали победы на Кубке мира - Советский спорт
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01 сентября 2019 13:26БаскетболКоноплев Александр

Турция и Доминикана одержали победы на Кубке мира

Завершились два матча Кубка мира по баскетболу.

В группе E Турция обыграла Японию – 86:67 (28:12, 19:23, 20:14, 19:18). В составе победителей по 17 очков набрали Эрсан Ильясова и Мелих Махмутоглу.

В группе G Доминиканская Республика нанесла поражение Иордании – 80:76 (22:17, 25:19, 14:17, 19:23). Самым результативным игроком встречи стал Ахмад Аль-Дуаири, набравший 34 очка.

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