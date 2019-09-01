Турция и Доминикана одержали победы на Кубке мира Завершились два матча Кубка мира по баскетболу.

Загрузка... В группе E Турция обыграла Японию – 86:67 (28:12, 19:23, 20:14, 19:18). В составе победителей по 17 очков набрали Эрсан Ильясова и Мелих Махмутоглу. В группе G Доминиканская Республика нанесла поражение Иордании – 80:76 (22:17, 25:19, 14:17, 19:23). Самым результативным игроком встречи стал Ахмад Аль-Дуаири, набравший 34 очка.