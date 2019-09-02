Сборная России обыграла Южную Корею и вышла в следующий раунд Кубка мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 сентября 2019 17:38БаскетболГичунцев Артур

Сборная России обыграла Южную Корею и вышла в следующий раунд Кубка мира

Ранее подопечные Сергея Базаревича победили команду Нигерии.

В матче группового этапа чемпионата мира в Китае российские баскетболисты нанесли поражение коллективу из Южной Кореи.

Встреча квартета В завершилась со счетом 87:73 (27:18, 13:19, 23:12, 24:24).

Таким образом, национальная команда вышла в следующий раунд, где ей предстоят матчи с двумя лучшими командами группы А.

4 сентября сборная России встретится с коллективом из Аргентины в 3-м туре группового этапа.

Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. 21.03.2019 20:30 Биатлон Кузина Наталья
Еще по теме:
Александр Логинов: Мы нашли понимание с СБР по контракту Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае Сергей Голиков: Наши биатлонисты хотят получать, как Фуркад
Дамир Исмагулов: Порье опаснее Макгрегора Бывший чемпион M-1 Global в легком весе (70 кг) – о сопернике, Казахстане и Хабиб – Порье. 29.08.2019 14:16 ММА Усачев Владислав
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег
Еще по теме:
МОК определил даты и места проведения квалификационных турниров по боксу к ОИ-2020 Светлана Журова: Почему бы Медведевой не стать членом МОК по квоте спортсменов? Евгения Медведева: Моя главная обязанность как посла на ОИ-2020 – быть с командой
Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Жирков, Чернов или Карпин: кто стал главным героем 8-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 8-го тура РПЛ. 02.09.2019 13:00 Футбол
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мира Последняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.  24.03.2019 18:30 Биатлон Кузина Наталья
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
«Бей – беги», добро пожаловать в Россию Без двух сильнейших игроков – защитника Войнова и нападающего Зернова «Авангард» прервал серию из девяти поражений от ЦСКА. 01.09.2019 19:45 Хоккей Славин Виталий
Коллекция Рублева. Россиянин опять обыграл соперника из топ-10 рейтинга Андрей Рублев третий раз за полтора месяца обыграл теннисиста из топ-10 рейтинга. Во вторник в первом круге US Open россиянин нанес поражение восьмой ракетке мира - Стефаносу Циципасу из Греции. 27.08.2019 23:02 Теннис Мысин Николай
Новости
18:08 Футбол Лукас Сантос стал игроком ЦСКА
17:58 Футбол Защитник «Бенфики» Лысцов перешел в «Крылья Советов»
17:38 Баскетбол Сборная России обыграла Южную Корею и вышла в следующий раунд Кубка мира
17:25 Футбол Игбун перешел в московское «Динамо»
17:07 Футбол Защитник «Севильи» Кьяер перешел в «Аталанту» (фото)
16:50 Футбол Обухов расторг контракт с «Сочи». Он перешел в команду два месяца назад
16:37 Футбол Мелкадзе покинул «Спартак». Этот сезон он проведет в «Тамбове»
16:19 Футбол Анатолий Мещеряков: Фернандеш играл важную роль в «Локо»? Когда?
16:01 Футбол ФИФА обозначила претендентов на премию Пушкаша (видео)
15:44 Футбол «Краснодар» сообщил о переходе Фернандеша (фото)
15:32 Футбол «Рубин» объявил о переходе полузащитника «Ростова» Зуева
15:23 Футбол Навас прибыл в Париж для заключения контракта с «ПСЖ» (видео)
15:08 Футбол Сегодня Марио Фернандес может перейти в «Валенсию»
14:59 Футбол Ванда Нара: У Икарди есть варианты в Европе, переход в «Бока Хуниорс» осуществить трудно
14:51 Футбол СМИ: Игбун продолжит карьеру в московском «Динамо»
14:50 Футбол Седрик Гогуа: Только Господь Бог знает, сколько забью в этом сезоне
14:45 Футбол Седрик Гогуа: Счастлив, что забил в первом матче за ЦСКА, но эту игру можно забывать
14:39 Теннис Даниил Медведев: В матче с Лопесом вел себя, как идиот
14:37 Футбол Ригони прилетел в Италию для завершения трансфера в «Сампдорию» (видео)
14:24 Футбол Алиссон, Эдерсон и тер Штеген стали финалистами в номинации лучший голкипер года по версии ФИФА
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика