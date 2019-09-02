Сборная России обыграла Южную Корею и вышла в следующий раунд Кубка мира Ранее подопечные Сергея Базаревича победили команду Нигерии.

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В матче группового этапа чемпионата мира в Китае российские баскетболисты нанесли поражение коллективу из Южной Кореи.

Встреча квартета В завершилась со счетом 87:73 (27:18, 13:19, 23:12, 24:24).

Таким образом, национальная команда вышла в следующий раунд, где ей предстоят матчи с двумя лучшими командами группы А.

4 сентября сборная России встретится с коллективом из Аргентины в 3-м туре группового этапа.