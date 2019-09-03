Сборная США с трудом обыграла Турцию на Кубке мира В матче первого группового этапа Кубка мира сборная США обыграла Турцию в овертайме – 93:92 ОТ (26:21, 21:21, 18:19, 16:20, 12:11).

Загрузка... Самым результативным игроком встречи стал турок Эльсан Ильясова, набравший 23 очка и сделавший 14 подборов. Для сборной США это вторая победа на турнире. Ранее американцы обыграли Чехию (88:67).