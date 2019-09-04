Евгений Валиев: Будем лучше готовы к Аргентине, чем в товарищеском матче - Советский спорт
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04 сентября 2019 11:45БаскетболЛипкин Антон

Евгений Валиев: Будем лучше готовы к Аргентине, чем в товарищеском матче

Россия и Аргентина сыграют за первое место в группе предварительного раунда.

Форвард сборной России по баскетболу Евгений Валиев прокомментировал предстоящий матч с Аргентиной на предварительном раунде чемпионата мира в Китае.

«Мы уже играли с аргентинцами незадолго до ЧМ-2019, видели два их матча на групповом этапе, – приводят «Известия» слова 29-летнего Валиева. – Поэтому понимаем, как они действуют в той или иной ситуации.

Сейчас индивидуально разбираем тактику всех лидеров команды, в том числе (Луиса) Сколы. Так что будем лучше готовы к игре, чем это было в товарищеском матче».

Отметим, что Россия и Аргентина уже обеспечили себе выход во второй раунд, обыграв сборные Нигерии и Южной Кореи. Таким образом, результат матча Россия – Аргентина пойдет в зачет турнирной таблицы второго раунда. Начало игры в Ухане – 15:30 (мск).

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