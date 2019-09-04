Евгений Валиев: Горячую воду в раздевалке дают только во время игровых дней

Форвард сборной России по баскетболу Евгений Валиев перед матчем предварительного раунда чемпионата мира в Китае с Аргентиной рассказал об организации турнира.
«Да, еда своеобразная, но можно найти что поесть, – приводят «Известия» слова 29-летнего Валиева. – Понятно, что мы привыкли к другому рациону, но жаловаться не стоит. Еще удивило, что горячую воду в раздевалке дают только во время игровых дней».
Напомним, сборная России выступает в группе B, матчи которой проходят в Ухане. Благодаря победам над Нигерией (82:77) и Южной Кореей (87:73) российская команда обеспечила себе выход во второй раунд.
Начало матча Россия – Аргентина – 15:30 (мск).
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