Евгений Валиев: Горячую воду в раздевалке дают только во время игровых дней - Советский спорт
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04 сентября 2019 12:59БаскетболЛипкин Антон

Евгений Валиев: Горячую воду в раздевалке дают только во время игровых дней

Россия выступает на предварительном раунде чемпионата мира в Ухане.

Форвард сборной России по баскетболу Евгений Валиев перед матчем предварительного раунда чемпионата мира в Китае с Аргентиной рассказал об организации турнира.

«Да, еда своеобразная, но можно найти что поесть, – приводят «Известия» слова 29-летнего Валиева. – Понятно, что мы привыкли к другому рациону, но жаловаться не стоит. Еще удивило, что горячую воду в раздевалке дают только во время игровых дней».

Напомним, сборная России выступает в группе B, матчи которой проходят в Ухане. Благодаря победам над Нигерией (82:77) и Южной Кореей (87:73) российская команда обеспечила себе выход во второй раунд.

Начало матча Россия – Аргентина – 15:30 (мск).

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