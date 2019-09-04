Сборная Сербии обыграла Италию в матче Кубка мира

В составе сербской сборной самым результативным стал Богдан Богданович, набравший 31 очко. У итальянцев 26 очков на счету Данило Галлинари.
Добавим, что сборная Сербии, набрав шесть очков, заняла первое место в группе D. Команда Италии с пятью очками стала второй.
Обе сборные вышли во второй групповой раунд, где их соперниками будут соответственно команды из Пуэрто-Рико и Испании.
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