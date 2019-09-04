Сборная Сербии обыграла Италию в матче Кубка мира Баскетболисты сборной Сербии взяли верх над командой Италии в заключительном матче на первом групповом этапе Кубка мира со счетом 92:77 (28:23, 22:19, 20:15, 22:20).

В составе сербской сборной самым результативным стал Богдан Богданович, набравший 31 очко. У итальянцев 26 очков на счету Данило Галлинари.

Добавим, что сборная Сербии, набрав шесть очков, заняла первое место в группе D. Команда Италии с пятью очками стала второй.

Обе сборные вышли во второй групповой раунд, где их соперниками будут соответственно команды из Пуэрто-Рико и Испании.