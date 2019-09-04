Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира

В составе российской сборной самым результативным стал Андрей Зубков, набравший 18 очков. У аргентинцев 21 очко на счету Факундо Кампаццо.
Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй.
Обе сборные вышли во второй групповой раунд, где их соперниками будут соответственно команды из Венесуэлы и Польши.
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