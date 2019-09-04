Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира Баскетболисты сборной России проиграли команде Аргентины в заключительном матче на первом групповом этапе Кубка мира со счетом 61:69 (17:12, 16:27, 7:14, 21:16).

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В составе российской сборной самым результативным стал Андрей Зубков, набравший 18 очков. У аргентинцев 21 очко на счету Факундо Кампаццо.

Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй.

Обе сборные вышли во второй групповой раунд, где их соперниками будут соответственно команды из Венесуэлы и Польши.