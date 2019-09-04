Сборная Китая проиграла Венесуэле и не смогла выйти во 2-й раунд домашнего Кубка мира Баскетболисты сборной Китая проиграли команде Венесуэлы в заключительном матче первого раунда Кубка мира со счетом 72:59 (18:10, 15:13, 18:18, 21:18).

Самым результативным в составе сборной Китая стал Фан Шо, набравший 13 очков. У команды Венесуэлы 15 очков набрал Эйсслер Жиллен.

Сборная Венесуэлы набрала пять очков и заняла второе место в группе и вместе с командой Польши вышла во второй групповой этап.

Китайская команда заняла третью строчку и выступит в турнире за 17-32-е места.